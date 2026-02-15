نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل تفكيك البنية التحتية النووية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بضرورة أن يتضمن أي اتفاق مع إيران تفكيك بنيتها التحتية النووية، وليس مجرد وقف عملية التخصيب.



وأضاف في كلمته أمام المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية الأميريية الكبرى أن إسرائيل لا يزال يتعين عليها "إتمام مهمة" تدمير جميع الأنفاق في غزة.



وكشف أن إسرائيل فككت بالفعل 150 كيلومترا من أصل 500 كيلومتر تقريبا.