البنتاغون: القوات الأميركية تحتجز سفينة في المحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي
أخبار دولية
2026-02-15 | 12:05
البنتاغون: القوات الأميركية تحتجز سفينة في المحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي
أفاد البنتاغون، بأن القوات الأميركية صعدت على متن ناقلة نفط في المحيط الهندي انتهكت الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في البحر الكاريبي، عبر فرارها من المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية عبر منصة "اكس": "حاولت ناقلة النفط فيرونيكا 3 والتي ترفع علم بنما، تحدّي الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب، على أمل الهروب. وقد طاردناها من البحر الكاريبي حتى المحيط الهندي، وقلصنا المسافة التي تفصلها عنا، وأوقفنا تحركاتها".
