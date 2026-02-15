روسيا تحقق في حادث اصطدام ناقلة نفط برصيف ميناء أوست لوجا

أعلن مسؤولون روس في مجال إنفاذ القانون، أنهم فتحوا تحقيقا في حادث اصطدام ناقلة نفط برصيف في ميناء أوست لوجا، وهو منفذ رئيسي لصادرات موسكو من النفط الخام والوقود عبر بحر البلطيق.



وأوضح المدعي العام لشؤون النقل في شمال غرب روسيا، أن الحادث وقع أمس السبت عندما اصطدمت ناقلة النفط "توني"، التي كانت في طريقها لتحميل المنتجات النفطية، برصيف الميناء في منطقة لينينجراد.



وقال المدعي العام في بيان على تطبيق "تلغرام": "تسبب الحادث في وقوع أضرار بجدار الرصيف ورافعة الميناء. لم تقع إصابات، كما لم يحدث أي تسرب للنفط".

