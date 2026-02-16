الأخبار
عاصفة شديدة في نيوزيلندا تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف
أخبار دولية
2026-02-16 | 01:00
عاصفة شديدة في نيوزيلندا تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف
تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية اليوم الاثنين في تعطيل الرحلات الجوية والقطارات والعبارات، وأجبرت السلطات على إغلاق الطرق في أجزاء من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.
وأعلن المطار إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى ولنجتون، عاصمة البلاد، صباح اليوم الاثنين. وأفادت وسائل الإعلام أن شركة طيران نيوزيلندا أوقفت عملياتها في مطارات ولنجتون ونابيير وبالمرستون نورث.
وقالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف عقار، بما في ذلك حوالي 10 آلاف عميل في ولنجتون. وحثت السلطات سائقي السيارات في جميع أنحاء منطقة ولنجتون على الابتعاد عن الطرق، في حين أغلقت عدة مدارس أبوابها بينما تتعامل فرق الطوارئ مع الأضرار الواسعة النطاق.
وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت أحياء شبه ريفية مغمورة بالمياه ومنازل مغمورة وأجزاء من الطرق منهارة بعد انحسار المياه.
ومنذ مطلع الأسبوع، يجتاح نظام ضغط منخفض متزايد عدة مناطق شرقي الجزيرة الشمالية عدة مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف شديدة. وتم العثور على رجل ميت يوم السبت في سيارة مغمورة بالمياه على الطريق السريع.
ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو الجزيرة الجنوبية غدا الثلاثاء، في حين حذرت السلطات من مزيد من الاضطرابات.
0
أخبار دولية
2026-01-25
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع للكهرباء جراء العواصف في أميركا
أخبار دولية
2026-01-25
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع للكهرباء جراء العواصف في أميركا
0
أخبار دولية
2025-12-09
مسؤول: هجمات بمسيرات روسية تقطع الكهرباء عن سومي بشمال أوكرانيا
أخبار دولية
2025-12-09
مسؤول: هجمات بمسيرات روسية تقطع الكهرباء عن سومي بشمال أوكرانيا
0
أخبار دولية
2026-01-25
انقطاع الكهرباء لدى أكثر من 600 ألف مستخدم أميركي بسبب العاصفة
أخبار دولية
2026-01-25
انقطاع الكهرباء لدى أكثر من 600 ألف مستخدم أميركي بسبب العاصفة
0
آخر الأخبار
2026-01-25
موقع رصد: انقطاع الكهرباء لدى أكثر من 600 ألف مستخدم أميركي بسبب العاصفة
آخر الأخبار
2026-01-25
موقع رصد: انقطاع الكهرباء لدى أكثر من 600 ألف مستخدم أميركي بسبب العاصفة
0
أخبار دولية
01:24
أول ظهور للمشتبه به في هجوم بونداي نافيد أكرم أمام المحكمة
أخبار دولية
01:24
أول ظهور للمشتبه به في هجوم بونداي نافيد أكرم أمام المحكمة
0
أخبار دولية
01:18
انفجار ألعاب نارية في الصين يودي بحياة ثمانية أشخاص
أخبار دولية
01:18
انفجار ألعاب نارية في الصين يودي بحياة ثمانية أشخاص
0
أخبار دولية
23:47
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأميركي
أخبار دولية
23:47
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار الأميركي
0
أخبار دولية
15:47
روسيا تحقق في حادث اصطدام ناقلة نفط برصيف ميناء أوست لوجا
أخبار دولية
15:47
روسيا تحقق في حادث اصطدام ناقلة نفط برصيف ميناء أوست لوجا
0
منوعات
2025-09-18
لمنافسة يوروفيجن... موسكو تعيد إطلاق مسابقة "إنترفيجن"!
منوعات
2025-09-18
لمنافسة يوروفيجن... موسكو تعيد إطلاق مسابقة "إنترفيجن"!
0
أخبار لبنان
2026-01-21
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات
أخبار لبنان
2026-01-21
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة اللبنانية خلال اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات
0
آخر الأخبار
00:52
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في حانين قرابة السابعة صباحا
آخر الأخبار
00:52
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في حانين قرابة السابعة صباحا
0
فنّ
2026-01-09
"لم نتشاجر يومًا"… جورج كلوني يكشف سرّ زواجه الهادئ مع أمل كلوني منذ 11 عامًا
فنّ
2026-01-09
"لم نتشاجر يومًا"… جورج كلوني يكشف سرّ زواجه الهادئ مع أمل كلوني منذ 11 عامًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علي حسن خليل للـLBCI: ما صدر عن هيئة الإستشارات والتشريع هرطقة قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علي حسن خليل للـLBCI: ما صدر عن هيئة الإستشارات والتشريع هرطقة قانونية
1
تقارير نشرة الاخبار
02:45
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
02:45
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
2
أخبار لبنان
04:31
رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني
أخبار لبنان
04:31
رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني
3
أخبار لبنان
03:51
دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط
أخبار لبنان
03:51
دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط
4
أمن وقضاء
02:35
سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها
أمن وقضاء
02:35
سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها
5
أخبار لبنان
05:58
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء
أخبار لبنان
05:58
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء
6
صحف اليوم
11:05
بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
صحف اليوم
11:05
بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
7
خبر عاجل
11:09
بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة
خبر عاجل
11:09
بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة
8
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
