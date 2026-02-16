الأخبار
مسؤولون أوكرانيون: اعتقال وزير طاقة سابق للاشتباه في تورطه في قضايا فساد
أخبار دولية
2026-02-16 | 02:46
مسؤولون أوكرانيون: اعتقال وزير طاقة سابق للاشتباه في تورطه في قضايا فساد
أعلن ممثلون للادعاء في قضايا مكافحة الفساد في أوكرانيا اليوم الاثنين أنه جرى اعتقال وزير طاقة أوكراني سابق للاشتباه في تورطه في قضية بارزة تتضمن جرائم مثل غسل الأموال والمشاركة في أنشطة إجرامية.
ولم يكشف الادعاء عن اسم الوزير.
واستقال وزيرا الطاقة السابقان في أوكرانيا وسط تداعيات ما يسمى بقضية (ميداس)، التي تتمحور حول مخطط رشوة مزعوم بقيمة 100 مليون دولار في الوكالة الذرية الحكومية، والذي تورط فيه مسؤولون كبار ونخبة من رجال الأعمال بينهم مساعد سابق للرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وأطاحت الفضيحة أيضا بمدير مكتب زيلينسكي. ونفى المسؤولون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
وذكر ممثلو الادعاء على تيليغرام: "نتحدث عن وزير الطاقة الأوكراني السابق (2021 إلى 2025)... إنه متهم بغسل الأموال والمشاركة في مخطط إجرامي".
وقال المدعون إن الوزير السابق اعتُقل مطلع الأسبوع أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا.
وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا في بيان أنه "خلال فترة ولاية المشتبه به، تلقت الشبكة الإجرامية أكثر من 112 مليون دولار نقدا من أنشطة غير قانونية في قطاع الطاقة".
وأشار المكتب إلى أن أدلة تم الحصول عليها في أوكرانيا ومن خلال التعاون الدولي مع السلطات المختصة في عدد من البلدان شكلت الأساس لما توصل له المكتب من استنتاجات.
