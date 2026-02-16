إندونيسيا تجهز ألف فرد للنشر المحتمل في غزة بحلول أوائل نيسان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإندونيسي أن جاكرتا تجهز ألف عسكري لنشر محتمل في غزة بحلول أوائل نيسان، ضمن قوة مقترحة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.



وأوضح المتحدث دوني برامونو أن القرار النهائي بشأن النشر ستتخذه الحكومة، مشيرا الى أن إجمالي عدد الجنود الجاهزين للنشر سيبلغ ثمانية آلاف جندي بحلول حزيران.