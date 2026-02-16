الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتراجع عن إجراءات تسجيل الأراضي بالضفة الغربية

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل الى التراجع عن إجراءاتها الجديدة الهادفة الى تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، منتقدا "تصعيدا جديدا" في المنطقة.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية انور العنوني إن القرار الإسرائيلي "يشكل تصعيدا جديدا... نذكّر بأن ضم (الضفة الغربية) غير قانوني من منظار القانون الدولي. ندعو إسرائيل الى العودة عن هذا القرار".