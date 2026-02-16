شرطة فرنسا تفتش معهد العالم العربي بسبب صلات لرئيسه السابق بإبستين

نفذت الشرطة الفرنسية عملية تفتيش لمقر معهد العالم العربي في باريس في إطار تحقيق يتعلق برئيسه السابق جاك لانغ، الذي شغل من قبل منصب وزير الثقافة، وعلاقاته مع الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.وفتح ممثلون للادعاء تحقيقا أوليا في اتهامات بالتهرب الضريبي بحق لانغ وابنته بعد نشر وزارة العدل الأميركية لوثائق جديدة عن إبستين.وقال معهد العالم العربي إنه لا يمكنه الإدلاء بتعليق في الوقت الحالي.