مفوضة أوروبية ستحضر بصفة مراقب اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن دوبرافكا شويتسا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط ستسافر إلى واشنطن للحضور، بصفة مراقب، في اجتماع مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال المتحدث للصحفيين: "المفوضية الأوروبية لن تصبح عضوا في مجلس السلام، سنشارك في هذا الاجتماع بسبب التزامنا الراسخ منذ فترة طويلة بتطبيق وقف إطلاق النار في غزة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى المشاركة في الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار والتعافي في غزة بعد الحرب".