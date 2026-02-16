إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة

عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن استعداد بلاده للمساعدة في تدريب قوات للشرطة في غزة ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار سعي روما للمساهمة في استقرار الشرق الأوسط.



وقال تاياني في مؤتمر صحفي بروما: "إننا على استعداد لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة، كما أننا جاهزون لتدريب قوة شرطة فلسطينية".



وأكد الوزير استعداد روما للمشاركة بصفة مراقب في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأن إيطاليا تلقت دعوة لحضور اجتماع للمجلس هذا الأسبوع في واشنطن.