طهران: الموقف الأميركي من الملف النووي صار "أكثر واقعية"

اعتبرت الحكومة الإيرانية، عشية جولة مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة، أن موقف واشنطن من الملف النووي بات أكثر ليونة.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي كما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية: "بالنظر الى المباحثات (التي جرت بداية شباط في سلطنة عمان)، يمكننا ان نستخلص بحذر أن الموقف الأميركي من القضية النووية الإيرانية اصبح أكثر واقعية".وتدافع طهران عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني، التزاما بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها.