مصدر لرويترز: الهند تحتجز ناقلات نفط مرتبطة بإيران وخاضعة لعقوبات أميركية

أعلن مصدر مطلع لرويترز أن الهند احتجزت هذا الشهر ثلاث ناقلات نفط خاضعة لعقوبات أميركية مرتبطة بإيران وكثفت عمليات المراقبة في منطقة الملاحة البحرية التابعة لها للحد من التجارة غير المشروعة.وقال المصدر إن الهند تهدف إلى منع استخدام مياهها في عمليات نقل للشحنات من سفينة إلى أخرى لحجب المنشأ الأصلي لشحنات النفط.وأوضح المصدر أن الناقلات الخاضعة للعقوبات هي (ستيلار روبي) و(أسفلت ستار) وناقلة ثالثة، وغيرت كلها بشكل متكرر هويتها للتهرب من السلطات في الدول الساحلية التي تمر بها كما تقع مقرات الشركات المالكة لها في الخارج.