28 قتيلا في هجوم بالمسيّرات على سوق في شمال كردفان بالسودان
أخبار دولية
2026-02-16 | 10:21
مشاهدات عالية
28 قتيلا في هجوم بالمسيّرات على سوق في شمال كردفان بالسودان
قُتل 28 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات في قصف بطائرات مسيرة الأحد قرب مدينة سودري الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في شمال كردفان بالسودان بحسب منظمة "محامو الطوارئ" الحقوقية.
وأفادت المنظمة في بيان، بأن "طائرات مسيرة قصفت مساء أمس سوق منطقة الصافية الواقعة شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان ما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع".
وأشار البيان إلى أن الهجوم، الذي لم يحدد الجهة التي تقف خلفه، وقع فيما كان السوق مكتظا.
أخبار دولية
قتيلا
بالمسيّرات
كردفان
بالسودان
آخر الأخبار
09:24
منظمة حقوقية: 28 قتيلا في هجوم بالمسيّرات على سوق في شمال كردفان بالسودان
آخر الأخبار
09:24
منظمة حقوقية: 28 قتيلا في هجوم بالمسيّرات على سوق في شمال كردفان بالسودان
0
أخبار دولية
2026-01-04
انقطاع التيار بعد قصف مسيرات محطة كهرباء الأُبَيّض في شمال كردفان بالسودان
أخبار دولية
2026-01-04
انقطاع التيار بعد قصف مسيرات محطة كهرباء الأُبَيّض في شمال كردفان بالسودان
0
أخبار دولية
2026-01-21
حزب إيراني كردي معارض يتهم طهران بتنفيذ هجوم بالصواريخ والمسيّرات على مقرّه في شمال العراق
أخبار دولية
2026-01-21
حزب إيراني كردي معارض يتهم طهران بتنفيذ هجوم بالصواريخ والمسيّرات على مقرّه في شمال العراق
0
أخبار دولية
2026-01-01
موسكو تتهم كييف بشن هجوم بمسيرات أوقع 24 قتيلا على الأقل ليلة رأس السنة
أخبار دولية
2026-01-01
موسكو تتهم كييف بشن هجوم بمسيرات أوقع 24 قتيلا على الأقل ليلة رأس السنة
أخبار دولية
11:46
وزير الخارجية الأميركي: سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران
أخبار دولية
11:46
وزير الخارجية الأميركي: سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران
0
أخبار دولية
10:18
مصدر لرويترز: الهند تحتجز ناقلات نفط مرتبطة بإيران وخاضعة لعقوبات أميركية
أخبار دولية
10:18
مصدر لرويترز: الهند تحتجز ناقلات نفط مرتبطة بإيران وخاضعة لعقوبات أميركية
0
أخبار دولية
09:14
طهران: الموقف الأميركي من الملف النووي صار "أكثر واقعية"
أخبار دولية
09:14
طهران: الموقف الأميركي من الملف النووي صار "أكثر واقعية"
0
أخبار دولية
09:06
ملك الأردن: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية "تنذر بتفاقم الصراع"
أخبار دولية
09:06
ملك الأردن: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية "تنذر بتفاقم الصراع"
آخر الأخبار
07:16
وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد لتدريب قوات شرطة في غزة والأراضي الفلسطينية
آخر الأخبار
07:16
وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا الأمنية على أتم الاستعداد لتدريب قوات شرطة في غزة والأراضي الفلسطينية
0
آخر الأخبار
11:07
قائد الجيش انهى عرضه امام مجلس الوزراء
آخر الأخبار
11:07
قائد الجيش انهى عرضه امام مجلس الوزراء
0
اسرار
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
اسرار
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
0
آخر الأخبار
09:26
قاسم: نحن مقاومة وطنية قومية إسلامية وإنسانية ولا يمكن تجزئتها
آخر الأخبار
09:26
قاسم: نحن مقاومة وطنية قومية إسلامية وإنسانية ولا يمكن تجزئتها
تقارير نشرة الاخبار
07:53
جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:53
جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
الراعي التقى السفير الإماراتي: تشديد على اهمية لقاء مرتقب الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي الاسلامي
تقارير نشرة الاخبار
07:06
الراعي التقى السفير الإماراتي: تشديد على اهمية لقاء مرتقب الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي الاسلامي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:01
لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
07:01
لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
06:56
"اليوم الزراعي" في مرجعيون وحاصبيا... إطلاق حملة البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي المستدام
تقارير نشرة الاخبار
06:56
"اليوم الزراعي" في مرجعيون وحاصبيا... إطلاق حملة البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي المستدام
0
أخبار لبنان
05:58
الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان
أخبار لبنان
05:58
الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان
0
آخر الأخبار
04:08
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
آخر الأخبار
04:08
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
0
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
1
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
2
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
3
أخبار لبنان
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
أخبار لبنان
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
4
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
5
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
6
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
7
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
8
اسرار
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
اسرار
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
