28 قتيلا في هجوم بالمسيّرات على سوق في شمال كردفان بالسودان

قُتل 28 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات في قصف بطائرات مسيرة الأحد قرب مدينة سودري الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في شمال كردفان بالسودان بحسب منظمة "محامو الطوارئ" الحقوقية.وأفادت المنظمة في بيان، بأن "طائرات مسيرة قصفت مساء أمس سوق منطقة الصافية الواقعة شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان ما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع".وأشار البيان إلى أن الهجوم، الذي لم يحدد الجهة التي تقف خلفه، وقع فيما كان السوق مكتظا.