LBCI
LBCI

28 قتيلا في هجوم بالمسيّرات على سوق في شمال كردفان بالسودان

أخبار دولية
2026-02-16 | 10:21
28 قتيلا في هجوم بالمسيّرات على سوق في شمال كردفان بالسودان
0min
28 قتيلا في هجوم بالمسيّرات على سوق في شمال كردفان بالسودان

قُتل 28  شخصًا على الأقل وأصيب العشرات في قصف بطائرات مسيرة الأحد قرب مدينة سودري الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في شمال كردفان بالسودان بحسب منظمة "محامو الطوارئ" الحقوقية.

وأفادت المنظمة في بيان، بأن "طائرات مسيرة قصفت مساء أمس سوق منطقة الصافية الواقعة شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان ما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع".

وأشار البيان إلى أن الهجوم، الذي لم يحدد الجهة التي تقف خلفه، وقع فيما كان السوق مكتظا.
 

أخبار دولية

قتيلا

بالمسيّرات

كردفان

بالسودان

وزير الخارجية الأميركي: سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران
مصدر لرويترز: الهند تحتجز ناقلات نفط مرتبطة بإيران وخاضعة لعقوبات أميركية
LBCI السابق

