ترامب يحذر إيران من "عواقب عدم إبرام اتفاق"

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران من "عواقب" عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك قبيل انعقاد جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية في جنيف.



وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" خلال توجهه إلى واشنطن "سأشارك في تلك المحادثات، بشكل غير مباشر"، مضيفا "لا أعتقد أنهم يريدون تحمل عواقب عدم إبرام اتفاق".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، كما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية، "أن الموقف الأميركي من القضية النووية الإيرانية اصبح أكثر واقعية".