ترامب يحض كييف على التفاوض "بسرعة" قبيل محادثات بين روسيا وأوكرانيا في جنيف

حض الرئيس الاميركي دونالد ترامب أوكرانيا على التفاوض والتوصل إلى اتفاق "بسرعة"، وذلك قبيل بدء جولة جديدة من المحادثات بين روسيا واوكرانيا بوساطة أميركية الثلاثاء.



وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "اير فورس وان" خلال توجهه إلى واشنطن "من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبسرعة".

وسيكون كبير مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ضمن الوفد الأميركي، بينما سيترأس وزير الثقافة الروسي السابق فلاديمير ميدينسكي وفد موسكو.

وسيمثل كييف رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، إلى جانب مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين الآخرين.