بيان مشترك من 8 دول يدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية "أراضي دولة"

أظهر بيان مشترك نشر أن ثماني دول من بينها تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات أدانت بشدة قرار إسرائيل تصنيف بعض الأراضي في الضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة".



وأدان البيان المشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراض في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وقال البيان "تشكل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدا خطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".