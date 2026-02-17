خامنئي لترامب: لن تتمكن من القضاء على إيران

اعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتمكن من القضاء على الجمهورية الإسلامية، في وقت بدأت جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في جنيف.



وقال خامنئي في خطاب في طهران "في واحد من خطاباته الأخيرة، قال الرئيس الأميركي إن أميركا لم تتمكن طوال 47 عاما من القضاء على الجمهورية الإسلامية، وأقول لترامب: لن تتمكن أنت أيضًا من هذا الأمر“.

وحذر خامنئي من أن بلاده قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأميركية التي تُبحر في الخليج، وقال: ”نسمع بدون توقف" أن الولايات المتحدة "أرسلت سفينة حربية باتجاه إيران"، مضيفا "السفينة الحربية شيء خطير ولا شك، لكن الأخطر هو السلاح القادر على أغراقها".