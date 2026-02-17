عراقجي: طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف أسفرت عن "مجموعة مبادئ توجيهية" من شأنها التمهيد لاتفاق.



وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي عقب المحادثات: "في نهاية المطاف، تمكنا من التوصل إلى اتفاق عام بشأن مجموعة من المبادئ التوجيهية، سنعتمد عليها في المضي قدما والبدء بالعمل على نص اتفاق محتمل".



وأضاف: "أستطيع أن أقول إنه مقارنة بالجولة السابقة، تم إجراء مناقشات جادة جدا وكانت الأجواء بنّاءة أكثر".



وعقدت طهران وواشنطن الثلاثاء جولة ثانية من المفاوضات، بعد جولة أولى في مطلع الشهر في مسقط، عقب انهيار المحادثات التي جرت العام الماضي جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران والذي أطلق شرارة حرب استمرت 12 يوما شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.



وجاءت المحادثات الأخيرة بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات ومجموعتها الضاربة في الشرق الأوسط عقب الاحتجاجات المناهضة للسلطات في إيران والتي خلفت آلاف القتلى.



خلال المقابلة مع التلفزيون الرسمي، قال عراقجي إن الجانبين قد باشرا مسارا نحو التوصل إلى اتفاق محتمل، لكنه أشار إلى أن "ذلك لا يعني أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق بسرعة".



وقال الوزير الإيراني: "نأمل أن تكتمل هذه العملية في أسرع وقت ممكن، ونحن مستعدون لتخصيص الوقت الكافي لها".



وأقر بأن الأمر "سيستغرق وقتا لتضييق" الفجوة بين مواقف الجانبين، "ولكن على الأقل لدينا الآن مجموعة من المبادئ التوجيهية ومسار أكثر وضوحا للمضي قدما".