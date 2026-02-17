الأخبار
السعودية والإمارات وقطر: الأربعاء أول أيام رمضان
أخبار دولية
2026-02-17 | 10:33
السعودية والإمارات وقطر: الأربعاء أول أيام رمضان
أعلنت السعودية والإمارات وقطر أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيانات رسمية.
وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ".
وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة "ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 من شهر شباط هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة"، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أيضا الأربعاء أول أيام رمضان.
وكانت سلطنة عمان المجاورة أعلنت قبل أسبوع أنّ شهر رمضان على أراضيها سيبدأ الخميس "نظرا لما أثبته علم الفلك".
السعودية
الإمارات
قطر
رمضان
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
10:22
لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
2026-01-21
السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر تقبل الانضمام إلى مجلس السلام
12:42
مسؤول أميركي: الإيرانيون سيعودون خلال أسبوعين بمقترحات لسد الثغرات
12:33
وزير الداخلية الفرنسي يؤكد من الجزائر الاتفاق على إعادة تفعيل "تعاون أمني رفيع المستوى"
12:30
الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات
2026-02-14
مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران
2026-02-01
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لسي إن إن: التوصل لاتفاق عادل ومنصف يضمن عدم امتلاكنا أسلحة نووية أمر قابل للتحقق حتى في فترة وجيزة
2026-02-06
نوع جديد من التوحّد قد يفسّر اللغز… خبراء يكشفون لماذا تُشخَّص الفتيات بالتوحّد أقل من الفتيان
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
13:11
تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
03:16
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
