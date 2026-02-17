السعودية والإمارات وقطر: الأربعاء أول أيام رمضان

أعلنت السعودية والإمارات وقطر أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيانات رسمية.



وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ".



وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة "ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 من شهر شباط هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة"، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أيضا الأربعاء أول أيام رمضان.



وكانت سلطنة عمان المجاورة أعلنت قبل أسبوع أنّ شهر رمضان على أراضيها سيبدأ الخميس "نظرا لما أثبته علم الفلك".

