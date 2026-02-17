وزير الداخلية الفرنسي يؤكد من الجزائر الاتفاق على إعادة تفعيل "تعاون أمني رفيع المستوى"

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز أنه اتفق مع نظيره الجزائري سعيد سعيود على إعادة تفعيل "تعاون أمني رفيع المستوى"، كما قال عقب لقائه الرئيس عبد المجيد تبون في ثاني يوم من زيارته الجزائر.



وقال نونييز إنه عمل مع نظيره والمسؤولين الجزائريين على "إعادة تفعيل آلية تعاون أمني رفيع المستوى" بهدف استئناف علاقات أمنية طبيعية... وتعزيزها" على صعيد التعاون القضائي والشرطي والاستخباراتي.