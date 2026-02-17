الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الداخلية الفرنسي يؤكد من الجزائر الاتفاق على إعادة تفعيل "تعاون أمني رفيع المستوى"
أخبار دولية
2026-02-17 | 12:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الداخلية الفرنسي يؤكد من الجزائر الاتفاق على إعادة تفعيل "تعاون أمني رفيع المستوى"
أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز أنه اتفق مع نظيره الجزائري سعيد سعيود على إعادة تفعيل "تعاون أمني رفيع المستوى"، كما قال عقب لقائه الرئيس عبد المجيد تبون في ثاني يوم من زيارته الجزائر.
وقال نونييز إنه عمل مع نظيره والمسؤولين الجزائريين على "إعادة تفعيل آلية تعاون أمني رفيع المستوى" بهدف استئناف علاقات أمنية طبيعية... وتعزيزها" على صعيد التعاون القضائي والشرطي والاستخباراتي.
أخبار دولية
وزير الداخلية الفرنسي
لوران نونييز
الجزائر
التالي
مسؤول أميركي: الإيرانيون سيعودون خلال أسبوعين بمقترحات لسد الثغرات
الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-02-05
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده
أخبار دولية
2026-02-05
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده
0
أخبار دولية
2025-12-04
وفد من مجلس الأمن يؤكد من دمشق "تضامن" المجتمع الدولي مع سوريا
أخبار دولية
2025-12-04
وفد من مجلس الأمن يؤكد من دمشق "تضامن" المجتمع الدولي مع سوريا
0
أمن وقضاء
2025-11-25
وزارة الداخلية: تعاون لبنانيّ سعوديّ أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان
أمن وقضاء
2025-11-25
وزارة الداخلية: تعاون لبنانيّ سعوديّ أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان
0
آخر الأخبار
2026-02-16
أ.ف.ب: وزير الداخلية الفرنسي وصل الى العاصمة الجزائرية في زيارة تستمر حتى الثلاثاء
آخر الأخبار
2026-02-16
أ.ف.ب: وزير الداخلية الفرنسي وصل الى العاصمة الجزائرية في زيارة تستمر حتى الثلاثاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
0
أخبار دولية
12:42
مسؤول أميركي: الإيرانيون سيعودون خلال أسبوعين بمقترحات لسد الثغرات
أخبار دولية
12:42
مسؤول أميركي: الإيرانيون سيعودون خلال أسبوعين بمقترحات لسد الثغرات
0
أخبار دولية
12:30
الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات
أخبار دولية
12:30
الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات
0
أخبار دولية
11:02
حماس تدعو "مجلس السلام" الى إجبار إسرائيل على وقف انتهاكات الهدنة في غزة
أخبار دولية
11:02
حماس تدعو "مجلس السلام" الى إجبار إسرائيل على وقف انتهاكات الهدنة في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
09:25
دراسة صادمة: مواليد التسعينات أكثر عرضة بأربع مرات للإصابة بسرطان القولون... وتحذيرات من منحى مقلق وغامض
صحة وتغذية
09:25
دراسة صادمة: مواليد التسعينات أكثر عرضة بأربع مرات للإصابة بسرطان القولون... وتحذيرات من منحى مقلق وغامض
0
رياضة
09:50
بسبب إساءات وتهديدات بالقتل... الشرطة تطلب من حكم مباراة إنتر ويوفنتوس البقاء في منزله: وهذه التفاصيل
رياضة
09:50
بسبب إساءات وتهديدات بالقتل... الشرطة تطلب من حكم مباراة إنتر ويوفنتوس البقاء في منزله: وهذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
10:16
قوى الأمن عممت صورة قاصر غادر منزل ذويه في ساحة النور في طرابلس ولم يعد
أمن وقضاء
10:16
قوى الأمن عممت صورة قاصر غادر منزل ذويه في ساحة النور في طرابلس ولم يعد
0
صحة وتغذية
09:31
صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
09:31
صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
0
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
3
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
4
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
5
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
6
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
7
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
8
حال الطقس
03:16
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
حال الطقس
03:16
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More