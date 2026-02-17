الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات

أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات أسفرت عن مقتل 11 شخصا على متن ثلاثة قوارب قال إنها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.



وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي في منشور منصة إكس، بأن الضربات التي نُفذت مساء الاثنين أسفرت عن مقتل "أربعة أشخاص على متن القارب الأول في شرق المحيط الهادئ، وأربعة على متن القارب الثاني في شرق المحيط الهادئ، وثلاثة على متن القارب الثالث في منطقة البحر الكاريبي".