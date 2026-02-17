الأخبار
الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات
أخبار دولية
2026-02-17 | 12:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات
أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات أسفرت عن مقتل 11 شخصا على متن ثلاثة قوارب قال إنها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.
وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي في منشور منصة إكس، بأن الضربات التي نُفذت مساء الاثنين أسفرت عن مقتل "أربعة أشخاص على متن القارب الأول في شرق المحيط الهادئ، وأربعة على متن القارب الثاني في شرق المحيط الهادئ، وثلاثة على متن القارب الثالث في منطقة البحر الكاريبي".
أخبار دولية
الولايات المتحدة
ضربات
قوارب
مخدرات
التالي
وزير الداخلية الفرنسي يؤكد من الجزائر الاتفاق على إعادة تفعيل "تعاون أمني رفيع المستوى"
حماس تدعو "مجلس السلام" الى إجبار إسرائيل على وقف انتهاكات الهدنة في غزة
السابق
