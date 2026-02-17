بزشكيان: إيران مستعدة للسماح بـ"التحقق" من أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للسماح بـ"التحقق" من أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي، وذلك في تصريحات نشرت الثلاثاء مع عقد طهران مباحثات مع واشنطن في جنيف.



وقال بزشكيان في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للرئاسة: "نحن لا نسعى لحيازة الأسلحة النووية قطعا"، مضيفا: "إذا أراد أحد التحقق من ذلك، نحن مستعدون لحصول إجراءات تحقق كهذه".