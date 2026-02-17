أفغانستان تفرج عن ثلاثة جنود باكستانيين بوساطة سعودية

أطلقت أفغانستان، بوساطة سعودية، ثلاثة جنود باكستانيين أسرتهم أثناء مواجهات حدودية قبل أكثر من أربعة أشهر، بحسب ما أفاد المتحدث باسم حكومة طالبان.



وأسفرت أيام من المواجهات عبر الحدود في تشرين الأول عن مقتل حوالى 70 شخصا من الجانبين وانتهت باتفاق هش لوقف إطلاق النار توسطت فيه قطر وتركيا.



وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد حينذاك إن القوات الأفغانية سيطرت على مواقع عسكرية باكستانية عدة لكنه لم يؤكد أسر عناصر أمن باكستانيين.



لكن مجاهد أعلن إطلاق الجنود الأسرى مساء الثلاثاء، قائلا إن الخطوة جاءت استجابة لطلب من السعودية التي أرسلت وفدا هذا الأسبوع إلى كابول.



وقال على إكس: "أُطلق ثلاثة جنود باكستانيين أُسروا يوم 12 تشرين الأول 2025 أثناء مواجهات مع الجانب الباكستاني، وتم تسليمهم إلى الوفد المحترم الذي قدم من السعودية الشقيقة".



ولم يقدّم مجاهد تفاصيل عن عدد الجنود الباكستانيين الذين أسرتهم القوات الأفغانية.



وأُغلقت المعابر الحدودية بين البلدين أثناء أعمال العنف وما زالت مغلقة بمعظمها، وهو ما يعرقل التجارة.



وفشلت المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار العام الماضي في التعامل بشكل كامل مع القضايا العالقة بين البلدين الجارين، ولا سيما تلك المرتبطة بالأمن.