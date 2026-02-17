رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع مجلس السلام

أعلنت الحكومة المصرية في بيان، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توجه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.ويشارك مدبولي في الاجتماع نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرافقه وزير الخارجية بدر عبد العاطي.