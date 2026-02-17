إعلام إيراني: طهران أغلقت مضيق هرمز بضع ساعات اليوم

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران أغلقت مضيق هرمز بضع ساعات اليوم الثلاثاء، من دون توضيح ما إذا كان أحد أهم الممرات المائية لتصدير النفط في العالم قد أعيد فتحه بالكامل.



وكان الإعلام الرسمي الإيراني ذكر في وقت سابق أن المضيق سيُغلق جزئيا لبضع ساعات اليوم كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة البحرية، وذلك في أثناء إجراء الحرس الثوري الإيراني تدريبات عسكرية هناك.