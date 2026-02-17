برلمان البيرو يعزل الرئيس بالوكالة خوسيه جيري

صوّت البرلمان البيروفي في جلسة طارئة على عزل الرئيس بالوكالة خوسيه جيري المستهدف في تحقيقين بشبهة استغلال السلطة، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 نيسان.



وجيري هو سابع رئيس للبلاد يتم عزله خلال عشر سنوات، وقد صوّت البرلمان لصالح ذلك بغالبية 75 صوتا، في حين صوّت 24 عضوا ضد العزل وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.



وتولى جيري رئاسة البرلمان حتى تشرين الأول خلفا لدينا بولوارتي.



وسينتخب البرلمان الأربعاء رئيسا جديدا له ليصبح تلقائيا رئيسا بالوكالة حتى 28 تموز، وهو موعد تنصيب الرئيس الذي سينتخب في نيسان.



ويطال جيري البالغ 39 عاما تحقيقان، الأول بشبهة التدخل في توظيف تسع نساء في حكومته، والثاني بشبهة ارتكاب جرائم على صلة باستغلال السلطة.