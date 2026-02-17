فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب

أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن إيران لا تزال غير مستعدة للإقرار ببعض "الخطوط الحمر" التي حددها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في تصريحات بعد ساعات من جولة ثانية من المباحثات بين البلدين في جنيف.



وقال فانس: "في بعض الجوانب، سارت الأمور على نحو جيد، وافقوا على اللقاء لاحقا. لكن في جوانب أخرى، من الواضح أن الرئيس حدد بعض الخطوط الحمر التي ما زال الإيرانيون غير مستعدين للقبول بها ومعالجتها".

