فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
أخبار دولية
2026-02-17 | 15:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب
أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن إيران لا تزال غير مستعدة للإقرار ببعض "الخطوط الحمر" التي حددها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في تصريحات بعد ساعات من جولة ثانية من المباحثات بين البلدين في جنيف.
وقال فانس: "في بعض الجوانب، سارت الأمور على نحو جيد، وافقوا على اللقاء لاحقا. لكن في جوانب أخرى، من الواضح أن الرئيس حدد بعض الخطوط الحمر التي ما زال الإيرانيون غير مستعدين للقبول بها ومعالجتها".
أخبار دولية
جاي دي فانس
إيران
ترامب
التالي
إيران تستدعي السفير الألماني
برلمان البيرو يعزل الرئيس بالوكالة خوسيه جيري
السابق
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
15:21
أخبار دولية
آخر الأخبار
أخبار دولية
2026-01-09
نجل شاه إيران الراحل يوجّه دعوة "عاجلة" لترامب للتدخل في إيران
أخبار دولية
2026-01-09
نجل شاه إيران الراحل يوجّه دعوة "عاجلة" لترامب للتدخل في إيران
أخبار دولية
05:43
حزب "فرنسا الأبية" اليساري يخلي مقره في باريس بعد "تهديد بوجود قنبلة"
أخبار دولية
05:43
حزب "فرنسا الأبية" اليساري يخلي مقره في باريس بعد "تهديد بوجود قنبلة"
0
أخبار دولية
05:41
وزير الخارجية التركي سيحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن
أخبار دولية
05:41
وزير الخارجية التركي سيحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن
0
أخبار دولية
05:37
المفاوض الروسي يقول إن المباحثات مع أوكرانيا في جنيف كانت "صعبة" لكن جادة
أخبار دولية
05:37
المفاوض الروسي يقول إن المباحثات مع أوكرانيا في جنيف كانت "صعبة" لكن جادة
0
أخبار دولية
05:24
انتهاء جلسة التفاوض الروسية الأوكرانية بوساطة أميركية في جنيف
أخبار دولية
05:24
انتهاء جلسة التفاوض الروسية الأوكرانية بوساطة أميركية في جنيف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
15:28
الفاتيكان لن يشارك في "مجلس السلام"
أخبار دولية
15:28
الفاتيكان لن يشارك في "مجلس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-05
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-05
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
أخبار دولية
2025-09-02
أكثر من ألف قتيل في انزلاق أرضي بإقليم دارفور في السودان
أخبار دولية
2025-09-02
أكثر من ألف قتيل في انزلاق أرضي بإقليم دارفور في السودان
0
آخر الأخبار
2025-12-13
المبعوث الأميركي إلى سوريا: نرحب بالتزام الرئيس السوري عزمه الراسخ على تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم ومحاسبتهم
آخر الأخبار
2025-12-13
المبعوث الأميركي إلى سوريا: نرحب بالتزام الرئيس السوري عزمه الراسخ على تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم ومحاسبتهم
بالفيديو
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
0
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
الأكثر قراءة
1
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
2
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
3
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
4
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
5
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
6
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
7
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
8
أخبار دولية
09:06
عراقجي: تطوّرات إيجابيّة ولكن...
أخبار دولية
09:06
عراقجي: تطوّرات إيجابيّة ولكن...
