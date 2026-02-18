المفاوض الروسي يقول إن المباحثات مع أوكرانيا في جنيف كانت "صعبة" لكن جادة

أكد كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن المباحثات التي جرت مع أوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف الثلاثاء والأربعاء، سعيا للتوصل إلى تسوية تضع حدا للحرب بين موسكو وكييف، كانت "صعبة" لكن جادة.ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن ميدينسكي قوله إن المفاوضات "كانت صعبة، لكن مهنية. الاجتماع المقبل سيعقد في المستقبل القريب"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.