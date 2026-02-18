انتهاء جلسة التفاوض الروسية الأوكرانية بوساطة أميركية في جنيف

انتهى اليوم الثاني من المفاوضات التي عقدت في جنيف بين موسكو وكييف وواشنطن سعيًا للتوصل إلى حل بشأن الحرب في أوكرانيا، بحسب ما أكد الطرفان المتنازعان.



وأكدت مصادر في كل من موسكو وكييف انتهاء اليوم الثاني من التفاوض.



ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن كبير المفاوضين فلاديمير ميدينسكي قوله إنه من المقرر عقد مباحثات جديدة "في المستقبل القريب".











