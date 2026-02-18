حزب "فرنسا الأبية" اليساري يخلي مقره في باريس بعد "تهديد بوجود قنبلة"

أعلن حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي أنه اضطر إلى إخلاء مقره الرئيسي في باريس بعد تلقيه "تهديدًا بوجود قنبلة"، وذلك عقب تحميله جزئيًا مسؤولية مقتل ناشط يميني متطرف في مدينة ليون.وقال منسّق الحزب مانويل بومبار عبر منصة "إكس": "تم إخلاء المقر الوطني لحزب فرنسا الأبية للتو بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة. وتتواجد قوات الشرطة في المكان. جميع الموظفين والناشطين بخير".