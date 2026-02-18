وزير الطاقة الأميركي: سنمنع إيران من حيازة سلاح نووي "بطريقة أو بأخرى"

شدد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء على أن بلاده ستحول دون حصول إيران على سلاح نووي "بطريقة أو بأخرى"، وذلك في خضم مباحثات بين الطرفين سعيا للتوصل الى اتفاق.



وقال رايت على هامش اجتماعات للوكالة الدولية للطاقة إن الإيرانيين "واضحون بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".



وتتهم واشنطن وحليفتها إسرائيل ودول غربية، الجمهورية الإسلامية بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الأخيرة.