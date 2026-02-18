متحدث عسكري إيراني: ايران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان

تجري ايران مناورات مشتركة الخميس مع حليفتها روسيا في بحر عمان، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية عن متحدث عسكري، غداة جلسة مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.



وقال المتحدث حسن مقصودلو إن "المناورات البحرية المشتركة" ستجري في بحر عمان وفي شمال المحيط الهندي، و"هدفها تعزيز الأمن البحري (في المنطقة) والعلاقات بين سلاحي البحرية في البلدين".



ولم يحدّد المدة التي ستستغرقها هذه المناورات.



وتؤكد إيران أن المفاوضات تقتصر على الملف النووي، بينما تريد واشنطن أن تشمل برنامج إيران الصاروخي البالستي ومسألة دعمها لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط، على رأسها حزب الله.