وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة

أظهرت وثيقة لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، اطلعت عليها رويترز، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة.



وذكر الجهاز في الوثيقة التي وُزعت على الدول الأعضاء أمس الثلاثاء أن "الاتحاد الأوروبي يتواصل مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثا لغزة".



وقالت الوثيقة: "يدرس الاتحاد الأوروبي أيضا إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة".



وسيناقش وزراء خارجية الدول الأوروبية الوضع في غزة خلال اجتماع في بروكسل يوم 23 شباط.