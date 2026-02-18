الأخبار
"رويترز": إيران تحصن منشآت عسكرية ونووية

أخبار دولية
2026-02-18 | 14:04
مشاهدات عالية
"رويترز": إيران تحصن منشآت عسكرية ونووية

ذكرت وكالة "رويتز" أن صور أقمار صناعية أظهرت أن إيران شيدت مؤخرا درعا خرسانيا فوق منشأة جديدة في موقع عسكري حساس في بارشين، ثم أخفتها تحت التربة، مشيرة إلى إسرائيل قصفت الموقع ذاته عام 2024.

ووفقا للوكالة، تظهر الصور أيضا أن إيران دفنت مداخل أنفاق في موقع نووي قصفته الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران العام الماضي، وحصنت مداخل الأنفاق بالقرب من موقع آخر، وأصلحت قواعد الصواريخ التي تعرضت للقصف خلال الصراع.

أخبار دولية

إيران

منشآت

عسكرية

ونووية

