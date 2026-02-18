ترامب يحذّر بريطانيا من التخلي عن قاعدة بالمحيط الهندي مع طرح الخيار العسكري ضد إيران

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بريطانيا الأربعاء من التخلي عن قاعدة عسكرية مهمة في المحيط الهندي، مشيرا إلى أهميتها بالنسبة لأي هجوم قد تشنّه الولايات المتحدة على إيران.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "لا تتخلوا عن دييغو غارسيا"، بعد ساعات على دعم الخارجية الأميركية اتفاق بريطانيا على إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس واستئجار الأرض الخاصة بالقاعدة.