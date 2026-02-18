أميركا: إيران تصدر إشعارا جويا بشأن عمليات إطلاق صواريخ مُخطط لها غدا

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن إيران أصدرت إشعارا جديدا للملاحة الجوية يفيد بأنها تخطط لعمليات إطلاق صواريخ في مناطق جنوب البلاد غدا الخميس من الساعة 0300 إلى 1330 بتوقيت غرينتش.

