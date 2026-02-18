الكرملين: العقوبات تعيق تطور العلاقات الاقتصادية مع أميركا

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله أن العقوبات المفروضة على موسكو تعيق تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة بين الولايات المتحدة وروسيا.



ونقلت الوكالات عن بيسكوف قوله للصحفيين: "العقوبات التي نعتبرها بطبيعة الحال غير قانونية تعيق سير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة. ومن مصلحتنا تطوير هذه العلاقات".



وأضاف: "يمكن وضع عدد من المشاريع على جدول الأعمال، ولكن لهذا نحتاج إلى تنشيط علاقاتنا".