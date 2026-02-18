وول ستريت جورنال: أميركا بصدد سحب جميع قواتها من سوريا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة بصدد سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا.



ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقرير.