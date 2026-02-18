مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة معها

أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى لرويترز، أنه من المتوقع أن تقدم إيران مقترحا مكتوبا عن كيفية تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة في أعقاب المحادثات الأميركية الإيرانية التي انعقدت في جنيف أمس الثلاثاء.



وأضاف المسؤول أن كبار مستشاري الأمن القومي اجتمعوا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني، وأُبلغوا بضرورة اكتمال انتشار جميع القوات الأميريكية في المنطقة بحلول منتصف مارس آذار.



وأوضح أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل يوم 28 شباط.