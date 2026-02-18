زيلينسكي: يمكننا محاولة حل مسألة الأراضي على مستوى الرؤساء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى وثيقة تحدد آلية مراقبة أي وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك عقب محادثات السلام التي توسطت خلالها الولايات المتحدة في جنيف.



وفي حديثه لبرنامج "بيرس مورجان أن سيرسود"، قال زيلينسكي إن التقدم في القضايا "السياسية" كان بطيئا، وإن قادة البلاد يمكنهم محاولة إبرام اتفاق فيما بينهم بشأن قضية التنازل عن الأراضي، وهي أكثر القضايا إثارة للخلاف.