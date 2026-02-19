"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تخطط لسحب جميع قواتها من سوريا

أفادت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة تخطط لسحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي، من سوريا خلال الشهرين المقبلين.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن ستنهي وجودها في سوريا بعد بسط الحكومة هناك سيطرتها على البلاد، وتعهد قوات سوريا الديموقراطية، التي يقودها الأكراد وكانت عنصرا أساسيا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بالاندماج في مؤسسات الدولة.



كما نقلت شبكة "سي بي اس" التلفزيونية عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أنه سيتم سحب القوات الأميركية.



ويأتي هذا القرار بعد انسحاب القوات الأميركية مؤخرًا من بعض القواعد في سوريا، بينها التنف والشدادي، بعد أن كان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد استخدمها لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.