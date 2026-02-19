زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران.



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.