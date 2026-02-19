سكاي نيوز: الجيش الأميركي أبلغ ترامب جهوزه لضرب إيران بدءًا من السبت

أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس دونالد ترامب أن الجيش الأميركي بات جاهزًا لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران في أقرب وقت، قد يبدأ اعتبارًا من السبت، لكن الإطار الزمني لأي تحرك عسكري قد يمتد إلى ما بعد نهاية الأسبوع، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر مطلعة على المشاورات.



وأكد المسؤولون أن "ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن تنفيذ الضربة"، فيما وصفت النقاشات داخل البيت الأبيض بأنها مستمرة ومتغيرة، مع تقييم دقيق لمخاطر التصعيد والانعكاسات السياسية والعسكرية سواء في حال التحرك أو الامتناع عنه.



وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، يعيد البنتاغون تموضع عدد من الأفراد العسكريين موقتًا خارج منطقة الشرق الأوسط، إلى أوروبا أو إلى داخل الولايات المتحدة، تحسبا لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية أو تعرض القوات الأميركية لهجمات مضادة من جانب إيران، وفق شبكة "سي بي إس".