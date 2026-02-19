وزير الخارجية الروسي يحذر من شن ضربة أميركية جديدة على إيران

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة، أن أي ضربة أميركية جديدة على إيران ستكون لها تداعيات وخيمة، ودعا إلى ضبط النفس حتى يتسنى التوصل لحل يتيح لإيران متابعة برنامجها النووي السلمي.



وبثت قناة العربية السعودية مقابلة لافروف بعد يوم من إجراء مفاوضين أميركيين وإيرانيين محادثات غير مباشرة في جنيف للبحث عن حل ينزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران.



وقال لافروف في المقابلة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة "التداعيات لن تكون جيدة. لقد تم بالفعل شن ضربات على مواقع نووية في إيران تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحسب تقديرنا، كانت هناك مخاطر حقيقية لوقوع حادث نووي".



وأضاف "أراقب عن كثب ردود الفعل في المنطقة من الدول العربية والدول الخليجية. لا أحد يرغب في تصاعد التوتر. الجميع يدرك أن هذا لعب بالنار".



وأشار إلى أن تصاعد التوتر قد يمحو الخطوات الإيجابية التي شهدتها السنوات الماضية، بما في ذلك تحسن العلاقات بين إيران ودول جوارها، لا سيما السعودية.



وأوضح مسؤول أميركي كبير لرويترز أنه من المتوقع أن تقدم إيران اقتراحًا مكتوبًا حول كيفية حل خلافها مع الولايات المتحدة، وذلك بعد محادثات جنيف.



وذكر المسؤول أن مستشاري الأمن القومي الأميركيين اجتمعوا في البيت الأبيض وجرى إبلاغهم بأن جميع القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة يجب أن تكون في مواقعها بحلول منتصف مارس آذار.



ولفت لافروف إلى أن الدول العربية ترسل إشارات إلى واشنطن "تطالب بشكل واضح بضبط النفس والبحث عن اتفاق لا ينتهك حقوق إيران المشروعة... ويضمن سلمية برنامج إيران للتخصيب النووي".



وقال إن روسيا لا تزال على اتصال وثيق مع قادة إيران "وليس لدينا أي سبب يدعو للشك في أن إيران تريد بصدق حل هذه المشكلة على أساس احترام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".























