الحكم على زوجين بريطانيين معتقلين في إيران بالسجن عشر سنوات

حكم على زوجين بريطانيين معتقلين في إيران منذ كانون الثاني 2025 بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، على ما أعلن ابنهما.



وقال جو بينيت في بيان "حكم على والديّ بالسجن عشر سنوات في ختام محاكمة لم تستغرق سوى ثلاث ساعات ولم يسمح لهما خلالها بتقديم أي دفاع".



واعتُقل ليندسي وكريغ فورمان، وهما في أوائل الخمسينات، في كانون الثاني الماضي أثناء مرورهما بمدينة كرمان وسط إيران خلال رحلة حول العالم على دراجتين ناريتين.