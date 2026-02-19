لندن تعتبر حكم السجن الصادر بحق زوجين بريطانيين في إيران "غير مبرّر إطلاقا"

نددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بحكم السجن لعشر سنوات الصادر بحق زوجين بريطانيين معتقلَين في إيران بتهمة التجسس، معتبرة أنه "مروع تمامًا وغير مبرر إطلاقًا".وقالت كوبر في بيان "سنتابع هذه القضية بلا كلل مع الحكومة الإيرانية إلى أن نرى كريغ وليندسي فورمان يعودان بأمان إلى المملكة المتحدة ويجتمعان بعائلتما".واعتقل الزوجان وهما في أوائل الخمسينات، في كانون الثاني/يناير الماضي أثناء مرورهما بمدينة كرمان وسط إيران خلال رحلة حول العالم على دراجتين ناريتين.