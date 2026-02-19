رئيس الوزراء البولندي يدعو مواطنيه إلى مغادرة إيران فورا

دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مواطنيه إلى مغادرة إيران فورًا، في ظلّ احتمال شن ضربات أميركية على الجمهورية الإسلامية.



وقال دونالد توسك لوسائل إعلام "أطلب من جميع من لا يزالون في إيران مغادرتها فورًا"، معتبرًا أنّ احتمال اندلاع نزاع مفتوح "واقعي جدًا"، حتى خلال الساعات المقبلة.