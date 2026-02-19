الأخبار
رئيس الوزراء البولندي يدعو مواطنيه إلى مغادرة إيران فورا

أخبار دولية
2026-02-19 | 04:59
رئيس الوزراء البولندي يدعو مواطنيه إلى مغادرة إيران فورا

دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مواطنيه إلى مغادرة إيران فورًا، في ظلّ احتمال شن ضربات أميركية على الجمهورية الإسلامية.

وقال دونالد توسك لوسائل إعلام "أطلب من جميع من لا يزالون في إيران مغادرتها فورًا"، معتبرًا أنّ احتمال اندلاع نزاع مفتوح "واقعي جدًا"، حتى خلال الساعات المقبلة.

أخبار دولية

الوزراء

البولندي

مواطنيه

مغادرة

إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

وزارة الخارجية البولندية: نحث رعايانا على مغادرة إيران فورا

LBCI
أخبار دولية
2026-01-14

أميركا تحث مواطنيها على مغادرة إيران على الفور

LBCI
أخبار دولية
2026-01-15

الهند تطلب من مواطنيها مغادرة إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

إيطاليا تحث مواطنيها على مغادرة إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
07:49

الملك تشارلز يعتبر أن "العدالة يجب أن تأخذ مجراها" على خلفية توقيف شقيقه أندرو

LBCI
أخبار دولية
07:04

السفير الإيراني يعلن اختتام مهمته في لبنان ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي

LBCI
أخبار دولية
06:32

يونيسف: مقتل 15 طفلا على الأقل في قصف بمسيّرة على غرب كردفان بالسودان الاثنين

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-29

مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية واصل جلساته الحوارية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-19

كييف تعلن استهداف ناقلة للنفط الروسي بمسيرات في البحر المتوسط

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-24

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٨ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-18

طقس ممطر وثلوج جبلا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:00

رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:32

افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ

LBCI
أخبار لبنان
06:19

الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية

LBCI
آخر الأخبار
06:07

وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:48

وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:24

النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان

LBCI
منوعات
09:00

مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!

LBCI
حال الطقس
01:06

عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
05:43

بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا

LBCI
خبر عاجل
10:29

مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 19-02-2026

LBCI
أخبار لبنان
13:14

بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس

LBCI
آخر الأخبار
11:44

تابعوا الحلقة الاولى من برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا الليلة الساعة ٨:٣٠ مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
02:29

حادث داخل معمل في الفنار يؤدي إلى انهيار أجزاء منه

