عشرات القتلى في هجمات جهادية في شمال غرب نيجيريا

قُتل عشرات الأشخاص في هجمات نفذها مقاتلون من جماعة لاكوراوا الجهادية استهدفت سبع قرى بولاية كيبي في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفادت الشرطة وتقرير أمني سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس.



وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي بشير عثمان لوكالة فرانس برس "للأسف، قُتل عشرات الأشخاص عندما تصدى سكان قرى مامونو وأواساكا وتونغان تسوهو وماكانغارا وكانزو وغورون نايدال ودان ماي أغو للمهاجمين".



وأشار التقرير الأمني إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا في هذه الهجمات.