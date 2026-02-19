شرطة باكستان: مقتل 13 في انهيار مبنى في كراتشي بعد انفجار

أعلنت الشرطة في باكستان أن ما لا يقل عن 13 شخصًا بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم بعد انفجار أسطوانة غاز تسبب في انهيار مبنى سكني في مدينة كراتشي الساحلية اليوم الخميس.



وقالت الشرطة أن أسطوانة انفجرت في الطابق الأول من مجمع متعدد الطوابق في سولدبر بازار، وهو حي سكني في الجزء الشرقي من المدينة المكتظة بالسكان.



وأوضحت سمية سيد المسؤولة في الشرطة أن سبعة أطفال من بين القتلى.



وأكدت الشرطة أنها تحقق في أسباب الانفجار.

