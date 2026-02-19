أعلن الكرملين أنه هناك تصعيدًا غير مسبوق للتوتر حول إيران مع نقل الولايات المتحدة أصولا عسكرية إلى الشرق الأوسط، مضيفًا أن موسكو تحث طهران و"الأطراف الأخرى" على التحلي بالحكمة وضبط النفس.وقال الكرملين إن التدريبات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا تم التخطيط لها قبل وقت طويل من التوتر الحالي.